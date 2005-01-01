Тимакова рассказала, как выбирали пресс-секретаря для Медведева

Наталья Тимакова, покидающая должность пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Медведева, рассказала, как подбирали ей преемника.

«Дмитрий Медведев посчитал, что сможет с ним работать», – сказала Тимакова в интервью «Коммерсанту», отвечая на вопрос «Почему Олег Осипов?».

Она рассказала, что нынешний пресс-секретарь премьера находился в кремлевском пуле «и когда я работала в кремлевской пресс-службе при Владимире Путине, и когда стала пресс-секретарем Дмитрия Медведева». Осипов при этом «ездил с нами в командировки, общался с премьер-министром. У них есть личный контакт. Кроме того... у него есть управленческий опыт», – отметила она, добавив, что ее преемник «приходит не просто на позицию пресс-секретаря, но и заместителя главы аппарата правительства, который будет курировать два департамента – референтуру и департамент пресс-службы».

В интервью она также рассказала, что задумалась об увольнении еще три года назад. А осенью прошлого года «я сказала Дмитрию Медведеву, что после завершения нового политического цикла – избрания президента и утверждения нового состава правительства - хотела бы сменить род деятельности».

Последующий «кастинг» длился около четырех месяцев.

Напомним, об уходе с поста пресс-секретаря Дмитрия Медведева Наталья Тимакова, которая была назначена на должность в мае 2008 года, сообщила 6 сентября. Она переходит на работу в ВЭБ.

В начале сентября руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко сообщил, что новым пресс-секретарем Медведева станет первый зам главного редактора МИА «Россия сегодня» Олег Осипов.

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, поздравляя бывшего подчиненного, заметила, что «Олег редкой порядочности человек, высшего класса журналист, информационщик и медиа-менеджер».