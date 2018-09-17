На российской военной базе в Армении объявлена проверка боеготовности

Военнослужащие российской базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении подняты по учебной тревоге для проверки боеготовности, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

По приказу командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, к проверке боевой готовности привлечены все соединения и воинские части российской военной базы в Армении, передает РИА «Новости».

Командованию военной базы предстоит организовать управление войсками с подвижных пунктов управления, учитывая необходимость защиты и маскировки самих ПУ, обеспечив выполнение силами базы разведывательно-ударной деятельности.

Планируется, что личный состав соединений совершит марши комбинированными способами на общевойсковые полигоны Алагяз и Камхуд.

Напомним, в минувший вторник на Дальнем Востоке начались крупнейшие военные учения в современной истории России «Восток – 2018».