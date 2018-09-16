Политологи отметили высокую политическую конкуренцию в Приморье

«В Приморье остается высокая политическая конкуренция, она никуда не делась, и мы это по результатам exit-poll хорошо видим. Есть 30% не определившихся, чисто теоретически они могут качнуть результаты в любую сторону, поэтому интрига сохраняется», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Алла Федорова.

По словам политолога Анны Федоровой, выборы показали два важных момента:

«Во-первых, судя по exit-poll, Тарасенко определенные выводы сделал из результатов первого тура, и финальный этап кампании его команда достойно отработала. Во-вторых, и это важно, по-прежнему в Приморье остается высокая политическая конкуренция, она никуда не делась, и мы это по результатам exit-poll хорошо видим», – прокомментировала Федорова ситуацию в Приморье.

Политолог Дмитрий Гусев также отмечает высокую конкуренцию. По его мнению, на выборах с небольшим отрывом победит Алексей Тарасенко.

«С небольшим отрывом, судя по exit-poll, лидирует Алексей Тарасенко. Отрыв небольшой, поступали данные по поводу того, что коммунисты на некоторых участках занимались подвозом в день выборов. Если exit-poll верны, то Тарасенко побеждает», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев.

Добавим, что Общественная палата Приморья не получила заявлений о существенных нарушениях во время голосования во втором туре выборов губернатора региона.

На участках работал корпус из 1450 наблюдателей и существенных нарушений во время голосования обнаружено не было, сообщает ТАСС.

Ранее было получено 14 сообщений о различных нарушениях, в частности, поступили два сообщения о подвозе и подкупе избирателей, заявлялось о нарушениях агитации в соцсетях.

По итогам подсчета 11,48% голосов избирателей кандидат от КПРФ Андрей Ищенко вырвался в лидеры во втором туре выборов главы Приморья – он набирает 51,91% голосов. Врио губернатора Андрей Тарасенко получает 48,09% голосов.

Напомним, первый тур голосования 9 сентября не выявил победителя в четырех регионах: Хакасии, Владимирской области, Приморском и Хабаровском краях.