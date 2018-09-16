У растений обнаружили аналог нервной системы

Растения могут предупреждать об опасности с помощью системы, напоминающей нервную систему животных, об этом пишут американские и японские исследователи в журнале Science.

Ученые пришли к выводу, что при повреждении листка растения стебель и листья «узнают» об этом из-за изменения количества кальция, передает РИА «Новости».

Авторы исследования создали молекулярный сенсор, который обнаруживает флуоресцентное вещество, реагирующее на содержание кальция.

Кроме того, ученые заметили увеличение и уменьшение уровня кальция у растений в различных условиях. По их мнению, эти изменения создают импульсы, которые передаются от одного нейрона к другому и оповещают об опасности.