В Хемнице задержали членов самопровозглашенной народной дружины

Полиция саксонского города Хемниц выписала ордера на арест шести человек, задержанных в пятницу, 14 сентября, за угрозы прохожим и ксенофобские выкрики; в прокуратуре сообщили, что их обвиняют в нарушении общественного порядка.

Представитель полиции рассказала, что в пятницу группа из 15 молодых людей окружила семерых человек различных национальностей и стала выкрикивать ксенофобские оскорбления. Началась потасовка, в результате которой 26-летний гражданин Ирана получил рваную рану головы, сообщает Deutsche Welle.

По словам свидетелей, молодые люди именовали себя «народной дружиной».

В конце августа в немецком городе Хемниц прошли акции протеста против мигрантов из-за того, что в ходе драки с участием до 10 человек различных национальностей убили 35-летнего немца Даниэля Хиллига. Дошло до столкновений с полицией.

На фоне волнений в Хемнице рейтинг правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) вырос до 25%, политическая сила стала самой популярной на территории бывшей ГДР, обогнав альянс ХДС/ХСС, во главе которого стоит канцлер Ангела Меркель.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему побоище в немецком Хемнице – это проблема не одной только Германии, а Евросоюза в целом.