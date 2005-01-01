Стивен Кинг выбрал лучший фильм из увиденных

Американский писатель Стивен Кинг считает, что лучшим из всех просмотренных им фильмов является «Крестный отец – 2» режиссера Фрэнсиса Форда Копполы.

«Кто-то попросил меня вчера: «Назовите лучший фильм, который вы когда-либо видели». После ночи раздумий (что мне на самом деле не было нужно), я могу с уверенностью ответить. «Крестный отец – 2», – написал Кинг в Twitter.

Ранее американский журнал Rolling Stone составил рейтинг 50 лучших комедий XXI века.

В 2008 году фильм «Крестный отец» вошел в сотню лучших фильмов за всю историю кино по версии американского института кинематографии (AFI).