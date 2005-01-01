Иностранные журналисты рассказали, кто отвечает по «телефону Петрова»

Иностранные журналисты Оливер Кэррол и Патрик Ривел утверждают, что дозвонились до Минобороны, позвонив по телефону из «анкеты» на имя Александра Петрова из представленной в расследовании Bellingcat «базы ФМС».

Ривел из американского телеканала ABC News сообщил, что позвонил по указанному номеру. «Человек, который ответил в три часа ночи, подтвердил, что я дозвонился до Минобороны», – написал он в Twitter.

Кэррол из британской The Independent также заявил, что позвонил по этому номеру. «Человек на другом конце подтвердил, что номер принадлежит приемной Минобороны. Являлся ли Петров их работником? – повесили трубку», – сообщил он в Twitter.

Ранее портал Bellingcat, занимающийся «журналистскими расследованиями», опубликовал новые сведения об «отравителей Скрипалей». В Сети усомнились в достоверности этих материалов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала это расследование.

Ранее Петров и Боширов дали интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян.

Отметим, СМИ сообщали, что портал Bellingcat, занимающийся «журналистскими расследованиями», финансировался британской разведкой MI-6.