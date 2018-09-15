Президент Эстонии убрала мусор на Украине

Глава Эстонии Керсти Кальюлайд убрала мусор в парке в украинском Днепре.

«Я принимаю участие сегодня во Всемирном дне уборки в Днепре, где я помогаю очистить городской парк», – написала Кальюлайд в Facebook.

Она отметила, что необходимо «сохранить планету для будущих поколений», и каждый должен внести свой вклад.

В июне проживающий в Эстонии украинский волонтер Владислав Ничков попросил Кальюлайд не помогать Украине деньгами, так как эти средства целесообразнее было бы вложить в собственное развитие.