В Британии нашли исчезнувший континент

Британские острова сформировались при слиянии трех, а не двух микроконтинентов, выяснили ученые Плимутского университета.

Третий микроконтинент, названный Арморика, ученые обнаружили при анализе горных пород в английских графствах, передает «Рен ТВ» со ссылкой на Phys.org.

Полученные данные сравнили с данными из других частей Великобритании и континента. Оказалось, что на юго-западе острова есть характерные для микроконтинента породы, геологически связанные с французской Бретанью.

В 2013 году группа исследователей из Южной Африки, Норвегии, Германии и Великобритании обнаружили в песке пляжей Маврикия доказательство существования суперконтинента Родинии и микроматерика, располагавшегося между Мадагаскаром и Индией миллиард лет назад.