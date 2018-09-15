В российских школах стартовали «Добрые уроки»

Традиционная всероссийская акция «Добрые уроки» началась для школьников по всей России. В Год добровольца, объявленный указом президента, учащиеся образовательных учреждений узнают, как создать волонтерскую организацию и организовать добровольческую деятельность в школе, а также какие проекты им могут в этом помочь.

Общеобразовательные организации и волонтерские центры по всей России с 15 по 30 сентября проводят Всероссийскую акцию «Добрые уроки» на тему «Создай свой волонтерский отряд». Целью акции является привлечение детей и подростков к социальной активности, запуску своих волонтерских проектов и добрых дел. Участникам рассказывают о добровольчестве в целом и инструктируют, как создать свой волонтерский отряд на базе школы, говорится в сообщении организаторов акции, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам члена координационного совета Российского движения школьников, председателя совета Ассоциации волонтерских центров Артема Метелева, «Добрые уроки» проводятся уже три года и приносят результат. «Неравнодушных ребят, которые присоединяются к волонтерскому движению становится больше, они узнают об организациях, фондах, работающих в их городах и поселках», – сказал он.

«Тысячи детей, вдохновившись примерами волонтеров, придумывают свое доброе дело, оформляют в проект, объединяются в команды и дальше продолжают заниматься волонтерством уже в составе школьного отряда, которые мы объединяем и сопровождаем в течение года в рамках «Лиги добровольческих отрядов», – сказал Метелев.

С распространением акции увеличивается количество участников и организаторов, и если изначально уроки были доступны только в очном формате, то теперь появился и онлайн-формат как дополнение к традиционным урокам. Очные уроки стали проводить не только волонтеры местных волонтерских организаций, но и педагоги, команды детей-лидеров, а также появились случаи, когда активисты добровольческих отрядов вовлекают в деятельность Акции соседние школы.

Акция проходит в более чем в 70 городах России. Волонтеры знакомят учеников средней и старшей школы (5-11-х классов) с формами и основными направлениями добровольческого движения и приглашают принять участие в реализации различных проектов. В акции «Добрые уроки» в 2017 году приняли более 800 школ, более 20 тыс. детей из более 320 городов и сел, во «Всероссийском онлайн-уроке», который проходил в апреле 2018 года, приняли участие более 30 тыс. пользователей.

Платформа «Россия – страна возможностей», частью которой является конкурс «Доброволец России – 2018», возникла в 2017 году как агрегатор образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Первый сезон ее работы завершился в марте этого года всероссийским форумом «Россия – страна возможностей», лучшие участники лично встретились с президентом Владимиром Путиным.

22 мая 2018 года президент подписал указ о создании автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». В настоящее время в нее входит 14 проектов. Во втором сезоне работы платформы, который начнется в октябре этого года, будет сделана ставка на расширение географии охвата участников разных проектов и возможностей для талантливых, инициативных и перспективных людей разных возрастов.

Организаторами акции являются Ассоциация волонтерских центров, ФГБУ «Росдетцентр», «Российское движение школьников», Дирекция по проведению Года добровольца (волонтера) в России.