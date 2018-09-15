Тимошенко захотела новую стратегию мира для Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Киев должен разработать новую стратегию мира, апеллируя к гарантиям Будапештского меморандума.

Тимошенко отметила, что Минские соглашения позволили предотвратить превращение конфликта на Юго-Востоке Украины в более жестокий и всеохватывающий. «Минские договоренности определенным образом притормозили агрессию», – приводит ее слова РИА «Новости».

После распада Советского Союза Украина унаследовала значительный ядерный арсенал, а в 1994 году Киев, Москва, Вашингтон и Лондон подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Украина ликвидировала ядерный арсенал, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.

Тимошенко заявила, что Киев должен вернуться к существующим стратегиям. «У меня в руках Будапештский меморандум, я против того, чтобы его откинули в сторону и сделали вид, что его не существует», – сказала она.

По ее словам, после перезагрузки власти на Украине появятся возможности без разрушения Минских соглашений «открыть новое окно возможностей и поговорить о новых стратегиях». «И одна из них – это выполнение гарантий, которые предоставлены Украине, и возвращение к Будапештскому формату», – сказала она.

Тимошенко добавила, что Украине нужна новая стратегия мира.

30 августа Тимошенко заявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Украины. Президентские выборы в этой стране пройдут в марте следующего года.