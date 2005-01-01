Доренко нашел объяснение полоске на руке Боширова

Российский журналист Сергей Доренко поставил под сомнение наличие следов от наручников на руке Руслана Боширова. Он заявил, что метка больше напоминает оберег «иерусалимская нить».

«Вот петровскобошировская рука. Это не очень похоже на наручники, это очень похоже на оберег «красная иерусалимская нить», – написал Доренко в своем канале в Telegram.

Метки, похожие на следы от перетянутых наручников обнаружил пользователь Facebook, ранее работавший во ФСИН. Впрочем, позже он сам поставил под сомнение свою теорию.