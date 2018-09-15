Президент Греции указал на главную угрозу для Европы

Неонацизм является главной угрозой для Европы, заявил президент Греции Прокопис Павлопулос.

Павлопулос заявил журналистам после саммита Arraiolos в Риге, что все участники мероприятия придерживаются мнения, что выборы в Европарламент, намеченные на май 2019 года, являются критически важными после создания еврозоны, так как «возрождается кошмар неонацизма», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «решается в буквальном смысле будущее Европейского союза».

«Мы надеемся, что эта угроза не пройдет. Мы надеемся, что народы Европы скажут в один голос: «Но пасаран!», – добавил он.

Президент Греции отметил, что целью «всех форм популизма и неонацизма, скрытых за якобы патриотизмом» является «возрождение кошмаров прошлого, разрушивших Европу и почти весь мир».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Европа не справляется со своими фашистами.