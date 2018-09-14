Мексике продали более 100 российских внедорожников

В Мексике купили свыше сотни российских автомобилей «УАЗ», сказал посол России в Мехико Виктор Коронелли на презентации предприятия в мексиканском Монтеррее.

«На сегодняшний день местным дилером компании уже реализовано более 100 машин, интерес к которым продолжает возрастать. Полагаю, что будет расти и объем продаж», – передает слова российского посла РИА «Новости».

Две модели завода «УАЗ» ранее вошли в топ-10 самых продаваемых российских автомобилей.