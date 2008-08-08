Пушков с сарказмом ответил на слова Турчинова про «тысячелетний украинский флот»

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов скоро заявит о тысячелетней истории украинских ВВС, начавшейся с ковров-самолетов.

«Украинцы с изумлением узнали от Турчинова, что история украинских ВМС насчитывает аж 1000 лет! То есть ведет свое начало от времен, когда Украины не было и в помине. Скоро он сообщит, что история украинских ВВС – тоже 1000-летняя. И ведет начало от древнеукраинских ковров-самолетов», – написал в своем микроблоге Twitter Пушков.

Ранее Александр Турчинов заявил, что история украинских военно-морских сил насчитывает более 1 тыс. лет, и берет свое начало с византийских времен.

Напомним, Турчинов уже провозглашал Украину «морской державой со времен Киевской Руси».