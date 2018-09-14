В Польше уволили чиновника за хороший отзыв об украинских мигрантах

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уволил замминистра инвестиций и развития Павла Хоронжего за его заявления по миграционной политике, пишет Wirtualna Polska.

Хоронжий в ходе дискуссии на тему «Какая политика интеграции нужна Польше?» заявил, что необходимо увеличить приток иммигрантов в Польшу. По его мнению, мигранты «обеспечивают процветание тех стран, которые достигли наибольшего успеха». Замминистра положительно оценил привлечение в Польшу украинцев и работников из Азии, сообщает «Страна.ua».

Хоронжий также добавил, что трудоустройство мигрантов является единственным способом добиться экономического роста, который не приведет к сокращению заработной платы поляков.

Источники в канцелярии премьера сообщили, что Моравецкого возмутили подобные заявления.

«Премьер-министр разозлился, потому что выступление Хоронжего противоречило тому, что делает правительство в отношении иммигрантов», – сказали источники.

Решение об отставке Хоронжего будет опубликовано в пятницу.

В апреле Центр экономической стратегии Украины обнародовал данные исследования под названием «Сколько украинцев уехало за границу и что с этим делать государству», согласно которому 4 млн граждан страны являются трудовыми мигрантами.