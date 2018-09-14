В Петербурге прокомментировали ситуацию вокруг просящей милостыню чемпионки СССР

Чемпионка СССР по прыжкам на батуте, участница церемонии открытия Олимпиады в 1980 году в Москве Елена Слипаченко, которая рассказала о своем тяжелом положении в программе Андрея Малахова «Прямой эфир», получает необходимую помощь и содействие в решении ее проблем, заявил председатель петербургского Комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Ржаненков заявил, что задачей Комитета является оказание всяческого содействия Слипаченко, чтобы она «в рамках закона» получала все предусмотренные услуги, передает ТАСС.

Он добавил, что советская чемпионка «получала, получает и будет получать системно» всю необходимую помощь. Кроме того, женщина, по его словам, «не имеет претензий к работникам», которые помогают ей.

Ржаненков отметил, что Слипаченко давно известна сотрудникам соцзащиты, но в основном ее проблемы связаны с семейным конфликтом.

После передачи Малахова спецкомиссия снова посетила пенсионерку, которая живет с сыном в квартире в центре Санкт-Петербурга. В ее комнате был произведен ремонт, в наличии имеется вся необходимая бытовая техника и современные мобильные технологии.

Кроме того, в соответствии с индивидуальной программой предоставления соцуслуг женщину пять раз в неделю посещают социальный и медицинский работники, ей привозят продукты питания, лекарства и товары первой необходимости, оказывают помощь в уходе за собой и жильем. Также она неоднократно походила лечение в разных городских стационарах.

В ходе встречи Слипаченко согласилась на предложенное ей обслуживание в отделении социально-медицинского ухода на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов. Был определен перечень соцуслуг, которые будут предоставляться ежедневно, включая выходные и праздничные дни.

Готовность помочь пенсионерке выразил уполномоченный по правам человека в Петербурге, передает РИА «Новости».

Если информация о тяжелом положении Слипаченко соответствует действительности «и органы государственной власти, в обязанности которых входит обеспечение прав и законных интересов инвалида первой группы, бездействуют, есть основания для вмешательства уполномоченного», заявили в аппарате омбудсмена.

Там отметили также, что в октябре 2017 года в защиту прав советской чемпионки обращался некто В. И. Сытинский. При проверке его обращения выяснилось, что пенсионерке предоставлялись положенные ей по закону меры социальной поддержки, социальное обслуживание и технические средства реабилитации, она получала пенсию и ежемесячные выплаты.

На качество оказанных соцуслуг спортсменка не жаловалась, законных оснований для увеличения помощи и выплат не имелось.

Ранее в ток-шок «Прямой эфир» с Андреем Малаховым было сообщено о чемпионке СССР Елене Слипаченко, которая оказалась парализована из-за травмы позвоночника. При этом у женщины нет средств на дорогостоящее лечение.

Пенсионерка просит милостыню, сидя в инвалидной коляске на Невском проспекте. Подъезд дома, где она проживает, не оборудован пандусом, потому ей приходится платить дворнику за спуск и подъем коляски.