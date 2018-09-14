Рубль вырос на решении ЦБ поднять ключевую ставку

Рубль усилил рост на фоне умеренно жестких решений и комментариев Банка России в связи с повышением ключевой ставки.

Курс доллара расчетами «завтра» на 13.37 мск пятницы снижался на 41 копейку – до 67,84 рубля, курс евро опустился на 39 копеек, составив 79,39 рубля. До новостей от ЦБ доллар и евро прибавляли 15-25 копеек, передает РИА «Новости».

Банк России на заседании совета директоров по процентной политике в пятницу принял решение поднять ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до уровня 7,5% годовых, хотя большинство аналитиков ожидали неизменности индикатора.

Кроме того, ЦБ убрал из релиза по ключевой ставке сигнал о сроках завершения перехода к нейтральной денежно-кредитной политике. Также ЦБ РФ решил продлить приостановку покупки валюты для Минфина на рынке до конца декабря 2018 года.