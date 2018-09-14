В Польше пытались взорвать первый послевоенный памятник советским солдатам

Глава общественной организации «Курск», занимающейся восстановлением памятников, Ежи Тыц сообщил, что первый послевоенный монумент советским солдатам в Польше пытались взорвать.

«Памятник вчера пытались взорвать самодельной бомбой», – сообщил Тыц.

Он рассказал, что группа неизвестных лиц бросила бомбу в лодку, являющуюся нижней частью мемориала. В результате памятник был поврежден, пишет РИА «Новости».

18-метровый монумент установили недалеко от населенного пункта Миколин в память о погибших зимой 1945 года солдатах.

В 2017 году организация «Курск» собственными силами отреставрировала памятник.