Guardian назвала Петрова и Боширова правильными русскими

Британская The Guardian опубликовала шуточную колонку Джона Крейса об Александре Петрове и Руслане Боширове, которых он называет правильными русскими людьми. По мнению колумниста, они могли провозить «Новичок» в банке Lynx, но никак не во флаконе духов.

«Они могли бы жить с обвинениями в том, что они спецагенты ГРУ, но предположение о том, что они могут носить женские духи, было слишком обидным. Если бы они носили «Новичок», они сделали бы это в банке Lynx (компьютерная программа). Потому что они – правильные русские люди. Модные парни с жесткими брюками и бицепсами, видными под свитерами, как любезно заявила Симонян. Но они не женственны. Что угодно, кроме этого», – написал колумнист The Guardian Джон Крейс.

Он уточнил, что за право взять интервью у россиян, которых британская разведка подозревает в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, боролись несколько крупных СМИ.

«BBC и Channel 4 выставили шестизначные предложения, которые пытались перебить NBC, предложив 1 млн долларов. Но в конце концов они приняли предложение RT о дипломатической неприкосновенности жизни», – отмечает Крейс.

На ваш взгляд Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери? Да, полностью

Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

Не верю



Добавим, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать вероятность интервью Петрова и Боширова британской стороне.

«Я не знаю, это нужно у этих граждан спросить, будут они рассматривать или нет. Мы же не занимаемся организацией интервью с гражданами России», – цитирует ТАСС ответ Пескова на вопрос о том, будут ли рассматриваться просьбы британских властей об интервью с «подозреваемыми».

Напомним, Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян. Они ответили на вопрос о флаконе с «Новичком», опровергли работу в ГРУ, а также указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях.