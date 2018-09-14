Кремль подтвердил подготовку к переговорам Путина и Эрдогана

Готовится встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Да, такая встреча возможна, она готовится. Да (в Сочи)», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщал, что Путин и Эрдоган встретятся в понедельник, чтобы обсудить проблему сирийского Идлиба.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам трехстороннего саммита в Тегеране предлагал меры для предотвращения наступления на Идлиб. Тогда же Путин заявлял, что террористы в сирийской провинции Идлиб осуществляют и готовят провокации, в том числе с химоружием.