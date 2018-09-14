Анкара анонсировала переговоры Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе переговоров в понедельник обсудят проблему сирийского Идлиба, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы видим, что в Идлибе ситуация ухудшается. Мы прилагаем усилия, чтобы остановить атаки на мирных жителей, находимся в тесном контакте по этому вопросу с РФ и Ираном», – сказал Чавушоглу в ходе визита в Пакистан.

По его словам, в последнее время президент Турции Тайип Эрдоган ведет переговоры с другими партнерами. В частности, на понедельник запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN Turk.

В свою очередь источник в администрации турецкого лидера сообщил, что президенты Турции и России могут провести в понедельник переговоры в Сочи.