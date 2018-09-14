За российскими средствами ПВО выстроилась очередь

Российская техника ПВО пользуется спросом во всем мире, выстраиваются очереди на заключение контрактов, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

Россия является мировым лидером по производству техники ПВО, передает РИА «Новости» со ссылкой на Борисова.

«Это не только С-400, это уникальные возможности «Панциря», модернизированного «Бук-М3М», «Тунгуски», переносные зенитные ракетные комплексы тоже пользуются спросом... «Алмаз-Антей» (основной российский производитель техники ПВО) имеет долгосрочные контракты, в очередь стоят», – сказал он.

Российская электронно-компонентная база (ЭКБ), отметил он, доминирует в ракетно-космической отрасли и ядерно-энергетическом комплексе. «Здесь зависимости прямой, которая бы исключила выполнение запланированных мероприятий, сегодня нет», – уточнил он.

Борисов назвал «устойчивым и стабильным» рынок отечественной ЭКБ классов military и space, заметив, что ранее в российской продукции преобладала импортная электронно-компонентная база.

Так, по его словам, российская оборонка полностью заместила французские матричные фотоприемные устройства для танковых прицельных разведывательных комплексов, хотя поначалу, после введения санкций, были некоторые трудности.

«Но с упреждением были открыты опытно-конструкторские работы в НПО «Орион» и в концерне «Швабе» широкой кооперацией (это Вологодский оптико-механический завод, Красногорский оптический завод). Эти изделия были воспроизведены, начиная с этого года поставка матричных фотоприемных устройств для УВЗ, в первую очередь для танкового производства. Зависимости уже никакой нет», – рассказал он.

Борисов сообщил, что программа импортозамещения в ВПК идет по плану, но пока часть электронных комплектующих Россия продолжит покупать в Азии, – в Китае, Малайзии, Тайване, по его словам, расположены основные высокотехнологичные производства.

В августе гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев заявлял, что Россия намерена занять первое место в мировом экспорте оружия.

Вице-премьер Юрий Борисов говорил, что танк «Армата» и другая техника на этой платформе будут пользоваться колоссальным спросом в мире.