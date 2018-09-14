Прокуратура не позволила чиновникам мэрии Сочи закупить стулья из ценных пород дерева

После вмешательства прокуратуры администрация Сочи отменила закупку дорогостоящей мебели в зал торжественных совещаний на 150 мест. Контракт оценивался в сумму более 6,2 млн рублей. О намерениях чиновников прокуроры узнали из СМИ.

Прокуратура Сочи провела проверку по факту публикаций о том, что сотрудники сочинской мэрии решили купить стол и стулья за 6,2 млн рублей.

Прокуроры выяснили, что мэрия в форме электронного аукциона объявила закупку на приобретение мебели в зал торжественных совместных совещаний на 150 мест с начальной ценой контракта 6,2 млн рублей.

Как сообщили порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, в аукционной документации были избыточные требования к закупаемой мебели. Например, она должна быть выполнена из массива твердых пород дерева, с обивкой из натуральной полуанилиновой кожи высшей категории, а также декоративной отделкой из ценных пород дерева. Это не отвечает понятию муниципальных нужд и может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, заявили в прокуратуре.

В итоге прокуруроры объявили предостережение директору муниципального заказчика в связи с выявленными нарушениями о недопустимости нарушения законодательства, в этот же день мэрия отменила закупку.