Опубликовано видео рухнувшей скалы на популярный пляж в Греции

В интернет попало видео, на котором скала обрушивается на популярный пляж Навайо, где отдыхают люди.

Пляж Навайо находится на острове Закинф, добраться до него можно лишь по воде. В четверг часть скалы над пляжем оторвалась и рухнула в море и на отдыхающих.

В результате инцидента пострадали шесть туристов, двое из которых дети. Поднявшейся волной перевернуло несколько лодок, сообщают «Вести».

Сейчас всех пострадавших доставили в больницу. Спасатели с собакой разыскивают под обломками других вероятных пострадавших.