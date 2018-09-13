Победители конкурса «Лидеры России» взошли на Эльбрус

Победители конкурса управленцев «Лидеры России» поднялись на самую высокую вершину России и Европы – Эльбрус.

Один из победителей конкурса, участник восхождения Максим Дузь, рассказал о восхождении сразу после завершения акции.

«Прежде всего, восхождение удалось благодаря командному духу и мотивации», – сказал Дузь, отметив, что многие участники впервые участвовали в подобных походах. «Самым сложным было побороть себя, не сдаться, не повернуть назад, несмотря на тяжелые условия (нехватку кислорода, «горную болезнь»), а двигаться вперед и дойти до вершины», – заявил он, передает ТАСС.

«Восхождение на Эльбрус стало для победителей конкурса важным испытанием», – отметил еще один победитель конкурса, участник восхождения Олег Жданеев. «Восхождение – это отправная точка создания клуба «Эльбрус», – уточнил собеседник агентства.

Перед началом акции победители конкурса разделились на две группы: «Саммит» и «Шерпа». Первая группа состояла из наиболее подготовленных участников и готовилась к подъему на вершину, вторая группа должна была остановиться на высоте около 4,2 тыс. м.

Подготовка к мероприятию стартовала 7 сентября, а само восхождение на пик началось 11 сентября. В этот день группа «Саммит» отделилась от группы «Шерпа» в ранее намеченной точке. Перед тем как отправиться на вершину, участники группы «Саммит» получили от второй группы капсулу с посланием для будущих победителей конкурса «Лидеры России». Эту капсулу они заложили на вершине вместе с капсулой от своей группы, кроме этого, они водрузили флаги конкурса.

Когда «Саммит» и «Шерпа» начали расходиться, поднялся сильный ветер, из-за чего видимость упала до нескольких метров. Участники группы «Шерпа» пожелали своим коллегам из «Саммита» успешного восхождения.

Участники группы «Саммит» начали постепенное восхождение на высшую точку Эльбруса с соблюдением всех требований безопасности. Перед решающим этапом альпинисты из группы «Саммит» провели для акклиматизации около двух дней на высотной базе, которая у местных альпинистов получила название «Бочки». «На вершине мы заложили капсулы, и они ждут, когда новые победители взойдут на Эльбрус», – отметил Жданеев.

Восхождение на Эльбрус стало кульминацией мероприятий, которые победители конкурса провели в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.

Накануне «Лидеры России» учредили клуб «Эльбрус». Клуб станет коммуникационной площадкой для управленцев - победителей конкурса «Лидеры России», их наставников и партнеров, а также будет продвигать инициативы по развитию социальных лифтов и человеческого капитала в России.

Кроме этого, победители провели экологическую акцию в национальном парке Приэльбрусье, так называемые уроки лидерства в школах Эльбрусского района, рассказав местным школьникам о лидерстве и качествах, которые необходимы для того, чтобы быть успешным в России. Также участники клуба «Эльбрус» возложили цветы к мемориалу солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Первый сезон Всероссийского конкурса управленцев стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. подавших заявки на конкурс на финале в Сочи встретились 300 лучших управленцев со всей страны. По итогам были определены 103 победителя, все они, а также некоторые финалисты, получили наставников из числа руководителей из сфер госуправления и бизнеса. Многие участники по итогам конкурса получили новые высокие назначения как на федеральном, так и на региональном уровне.