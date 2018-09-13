Киев обвинил Россию в переброске «Ураганов» к украинской границе

Спикер украинского министерства обороны Дмитрий Гуцуляк заявил, что Россия под видом учений якобы перебрасывает к границе с Украиной войска вместе с системами залпового огня «Ураган».

«Российское военно-политическое руководство увеличивает количество войск ВС неподалеку от границ с Украиной. В частности, под видом участия в маневрах «Восток-2018» в районы сосредоточения вдоль украинской границы из восточных регионов России перемещены отдельные воинские части на штатной технике, в том числе артиллерийские подразделения, имеющие на вооружении РСЗО «Ураган», – сказал Гуцуляк, передает УНИАН.

По его словам, что в Россия также развернула военные полевые лагеря, на базе которых формируются специальные отряды для усиления передовых позиций соединений и частей ополченцев.

«Часть отрядов «новобранцев» комплектуется исключительно представителями Дагестана и Чечни. В то же время там формируются и т.н. «казачьи отряды», часть из которых уже прибыла в подчинение 1-го армейского корпуса ДНР», – сказал представитель минобороны.

Гуцуляк утверждает, что под видом маневров командование ВС России осуществляет транспортировку до границы с Украиной новых партий вооружения, инженерного оборудования и другого имущества для «скрытой передачи» ополченцам ДНР.

РСЗО 9К57 «Ураган» – советская реактивная система залпового огня калибра 220 мм. Боевая и транспортная машина базируются на доработанных шасси грузового автомобиля ЗИЛ-135ЛМ. Количество снарядов в залпе одной боевой машины – 16 штук. Время залпа с одной боевой машины – 20 с. Масса боевой машины – 20 тонн, расчет боевой машины – четыре человека.

Ранее в минобороны Украины заявляли, что Россия после гибели главы ДНР Александра Захарченко якобы усилила боеспособность передовых подразделений ополчения Донецкой народной республики.