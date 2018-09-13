Горбачев призвал Запад отказаться от попыток изолировать Россию

Бывший генеральный секретарь ЦК КПСС, экс-президент СССР Михаил Горбачев назвал роль России в мире важнейшей и призвал Запад отказаться от попыток изолировать страну.

«Роль России в меняющемся мире будет одной из важнейших, и я уверен, что она будет позитивной. Россию невозможно ни наказать, ни изолировать, Западу пора отказаться от таких попыток», – говорится в новой книге политика «В меняющемся мире», передает ТАСС.

Горбачев также напоминает, что «отстаивал безусловное право России на самостоятельную, активную внешнюю политику, защищал ее от необоснованной критики, от обвинений в имперских намерениях и агрессивных замыслах», и сожалеет о сформировавшейся на Западе устойчивой привычке «вместо объективного анализа возникающих проблем во всем винить Россию».

«Часть западных СМИ буквально зациклилась на антироссийских стереотипах. Критика наших реальных проблем приобретает огульный характер», – считает Горбачев, обещая «использовать все возможности, чтобы давать этому отпор».