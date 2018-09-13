Активистки Femen разделись перед зданием суда во Франции

Во время рассмотрения дела о поджоге французского банка акционистом Петром Павленским активистки Femen провели акцию возле здания суда во Франции.

На появившемся в сети видео Рен-ТВ можно увидеть, как активистки пришли к зданию суда полуобнаженными и выстроились в один ряд. Их рты были заклеены.

Напомним, что Павленского и его гражданскую жену Ольгу обвинили в преднамеренном поджоге национального банка Франции и поместили под стражу. Позднее Павленский рассказал о пытках во французской тюрьме.