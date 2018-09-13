ЦИК снял претензии с Google

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщили, что не имеют претензий к компании Google из-за размещения рекламы с политическим контекстом.

«У нас с ними замечательные отношения, никаких претензий к ним нет. Мы им разъяснили суть нашего закона – и все. Очень дружественная компания. Законодательство исполняют в полном объеме, реагируют адекватно и вообще одни из немногих, с кем приятно работать», – приводит «Интерфакс» слова члена ЦИК Александра Клюкина.

Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил о результатах проверки: незаконная политическая реклама была прекращена после обращения в Google, пишет РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал претензии ЦИК и Роскомнадзора ежедневной работой по мониторингу.

Ранее в Совете Федерации от Google потребовали строгого соблюдения российского законодательство. Претензии со стороны России возникли в связи с появлением незаконной политической рекламы на YouTube день голосования 9 сентября. За нарушение к компании пообещали применить «меры ответного характера».