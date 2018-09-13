МИД рассказал о последствиях стремления Украины к автокефалии церкви

Стремление к автокефалии православной церкви ведет к еще большему расколу украинского общества, заявила представитель департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Дарья Мосина, выступая на заседании ОБСЕ по правам человека в Варшаве.

Мосина отметила, что каноническая Украинская православная церковь никогда не заявляла о желании получить автокефалию.

Она выразила обеспокоенность ситуацией со свободой вероисповедания на Украине. «Киевские власти откровенно попустительствуют захватам праворадикалами храмов канонической Украинской православной церкви, насилию в отношении ее клира и верующих», – приводит ее слова РИА «Новости».

По ее словам, нынешние украинские власти «пытаются ввести ограничения на деятельность этой крупнейшей конфессии Украины, расколоть церковные общины».

Ранее в Московском патриархате заявили, что раскол в мировом православии из-за неканонической украинской автокефалии может быть сопоставим по масштабам или даже превзойти Великий раскол 1054 года между Православной и Католической церквами.