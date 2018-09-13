Советник Аббаса рассказал, как уговорил Арафата отказаться от поцелуев ради мира

Внешнеполитический советник президента Палестины Набиль Шаат рассказал, что четверть века назад на историческом саммите в Вашингтоне уговорил первого палестинского лидера Ясира Арафата обойтись без поцелуев «ради мира».

Шаат рассказал закулисные подробности церемонии в Вашингтоне, где Арафат и премьер Ицхак Рабин скрепили договоренности, давшие старт до сих пор незавершенному мирному процессу, движению к обретению палестинцами независимого государства, передает РИА «Новости».

По словам советника Палестины, тогда «в Вашингтоне творилась история».

«Нас признали Соединенные Штаты, по крайней мере, признали ООП – Организацию освобождения Палестины. А Ясир Арафат был равен Ицхаку Рабину в представлении и подписании первого двустороннего соглашения. Оно позволило вернуться палестинскому руководству, а девяти тысячам членов Армии освобождения Палестины стать полицейскими силами в Газе и Иерихоне, а затем – на всем Западном берегу», – вспомнил он.

В те дни Шаат выполнял роль «эмиссара» между Арафатом и президентом США Биллом Клинтоном, а также между Арафатом и Рабином. Он отметил, что «было много трудностей, разных моментов».

«Расскажу один случай. Мне звонит президент Клинтон и говорит: «Хочу попросить о важной уступке, которая необходима, чтобы обеспечить успех этой встречи. Не могли бы вы убедить господина Арафата надеть гражданский пиджак вместо военного кителя? Мы считаем, что это важно, чтобы продемонстрировать реальный переход от борьбы к миру», – поделился он.

Шаату пришлось отказать Клинтону, так как предыдущая попытка «переодеть» Арафата в штатское не удалась: «Я уже пытался, когда он приезжал в ООН в 1974 году. Я прибыл туда заранее и занимался всеми приготовлениями к его выступлению. Тогда на все уговоры Арафат ответил: «Нет, потому что главное, во что вы верите, а не как одеты, а я хочу мира».

Тогда же у президента США нашлась другая просьба – «обойтись без поцелуев, объятий и ограничиться рукопожатием».

Советник ответил, что это будет «очень трудно», однако пообещал выполнить просьбу «ради мира».

«В результате мы могли видеть, как Арафат обменивался рукопожатием с Рабином и Клинтоном», – добавил он.

Напомним, в начале сентября США предложили Палестине отказаться от идеи независимости.