Отмечавших языческий праздник лже-казаков осудили на Урале

Городской суд Кургана признал троих жителей Урала виновными в незаконном ношении казачьей формы, еще одному задержанному предстоит судебное разбирательство, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По словам источника, четыре человек в казачьей форме были задержаны полицейскими 4 августа во время праздника «Радуга Зауралья» на курганском ипподроме. У двоих на форме были опознавательные знаки Сибирского казачьего войска, у остальных – Оренбургского. При этом в указанных казачьих обществах причастность к ним задержанных категорически отрицают, сообщает Ura.ru.

«Это вообще был языческий праздник. Казаки православные, они просто не могли в нем участвовать», – рассказали в обществах. В случае повторного совершения правонарушения казачья форма и знаки различия будут изъяты сотрудниками полиции. По четвертому задержанному судебное заседание еще не состоялось.

В соответствии со статьей 17.12 КоАП за незаконное ношение формы троим задержанным выписали минимальный штраф – по 1 тыс. рублей.

По словам источника, на суде «ряженые» заявляли, что подчиняются «войсковому старшине» Киселеву, возглавляющему общественную организацию «Курганское отдельское казачье общество». При этом директор Лебяжьевского агропромышленного техникума Александр Киселев в конце 2017 года также попался на незаконном ношении формы Оренбургского войскового казачьего общества. С ним была проведена профилактическая беседа, но к административной ответственности его не привлекали в связи с истечением срока давности нарушения.