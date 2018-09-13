Экипаж на час оставил рейс Новосибирск – Камчатка без связи с землей

Экипаж самолета Boeing 737-800, следовавшего из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский, снял гарнитуры, почти на час оставив воздушное судно без связи с землей, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в апреле 2018 года. Лайнер находился без устойчивой двусторонней радиосвязи с органами управления воздушным движением в течение 52 минут, что создавало угрозу безопасности полетов, передает РИА «Новости».

«Происшедшее стало возможным в результате нарушения экипажем требований воздушного законодательства: в целях создания для себя комфортных условий во время доклада старшего бортпроводника об обстановке в пассажирском салоне экипаж (командир воздушного судна, второй пилот) сняли гарнитуры и уменьшили громкость спикерфонов до минимальной», – говорится в сообщении.

Отмечается, что посадка прошла благополучно, пассажиры не пострадали, самолет не получил повреждений.

Нарушители были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в июне авиакомпания «Победа» уволила двух пилотов после попытки вылететь из Сургута в Махачкалу в состоянии алкогольного опьянения.