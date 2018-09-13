Непривитым детям на Украине запретили посещать школы и детсады

Министерство образования и науки Украины совместно с министерством здравоохранения подготовило указ, запрещающий непривитым детям посещать занятия в школах и детсадах.

Соответствующий документ опубликован на сайте минздрава Украины.

В министерстве отметили, что требование, содержащееся в указе, предусмотрено ст. 15 закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней». «Согласно этой статье детям, которые не получили профилактических прививок согласно календарю прививок, посещение детских учреждений не разрешается», – говорится в документе.

В последнее время на Украине наблюдается неустойчивая эпидемическая ситуация по инфекционным болезням, а заболеваемость корью, краснухой, эпидемическим паротитом, коклюшем, дифтерией приобретает угрожающий характер. Несмотря на это, Украина продолжает запрещать лекарства из России.