Трамп объяснил свой указ о санкциях

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписанный им указ о введении санкций за вмешательство в выборы стал еще одной строкой в списке «жестких мер» по защите американской избирательной системы.

Трамп заявил, что «добавил еще одну строку в историю введения самых жестких мер на сегодня любым из президентов Соединенных Штатов ради защиты нашей избирательной системы», передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление, распространенное Белым домом.

По мнению американского лидера, теперь граждане США в преддверии промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2018 года могут быть уверены в том, что Вашингтон неустанно работает ради гарантии безопасности демократии «от иностранных угроз».

Напомним, в среду Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в американские выборы. Это отразилось на росте рубля.

Тем временем американские СМИ пишут, что президент США решил пригрозить миру новыми санкциями, в то время как старые так и не дали результатов.