Лавров пообещал прагматично отвечать на недружественные шаги Вашингтона

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена прагматично отвечать на все недружественные шаги Вашингтона.

«Чем быстрее в Вашингтоне избавятся от иллюзий, что нас можно заставить изменить принципиальную позицию, задавив экономическими ограничениями или демонстрацией военного потенциала, тем лучше будет для всех», – подчеркнул глава российского МИД в интервью dpa.

В то же время он отметил, что оздоровление отношений на принципах суверенитета, взаимного уважения интересов, невмешательства во внутренние дела друг друга отвечало бы интересам и России, и США, передает ТАСС.

По словам Лаврова, в Москве серьезно воспринимают желание главы Белого дома Дональда Трампа наладить отношения, в свою очередь Россия «готова пройти свою часть пути для выведения двусторонних связей из тупика», однако судить о реальной заинтересованности в конструктивном сотрудничестве можно только по практическим шагам, а их как раз нет.

«Ситуация продолжает последовательно деградировать именно из-за действий Вашингтона», – обратил внимание Лавров.

Накануне Лавров указал на корни мифа о злой России в сознании американцев.