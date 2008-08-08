В США ввели наказание за употребление в пищу собак и кошек

Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект, который вводит ответственность за забой кошек и собак с целью употребления их в пищу, а также за контрабанду этих животных с аналогичной целью.

В случае утверждения законопроекта Сенатом, за убийство собак и кошек с целью употребления их в пищу в США необходимо будет заплатить штраф в размере до 5 тыс. долларов, передает ТАСС.

При этом для индейцев, которые убивают домашних питомцев во время религиозных обрядов, предусмотрены исключения, сообщает американское издание The Hill.

Напомним, в январе в Китае задержали мужчину, ежедневно похищавшего до 40 собак ради продажи мяса в местные рестораны.