Указ Трампа пресек рост рубля

Российская валюта потеряла рост к доллару после новостей о подписанном президентом США Дональдом Трампом указе о санкциях за вмешательство в выборы.

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Ранее в среду президент Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в американские выборы.