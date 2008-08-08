Путина сделали почетным вожатым Всероссийского детского центра «Океан»

Президент России Владимир Путин был принят в ряды вожатых Всероссийского детского центра (ВДЦ) «Океан» на побережье Уссурийского залива.

В среду после Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили детский центр, где проходит фестиваль российско-китайской дружбы, передает ТАСС.

«По поручению вожатского отряда «Исток» с огромным удовольствием принимаем вас в ряды вожатых ВДЦ «Океан», – сказал директор учреждения Андрей Базилевский.

Пресс-служба Кремля сообщает, что лидеры двух стран «осмотрели территорию оздоровительного лагеря, побывали на концерте в рамках фестиваля российско-китайской дружбы и пообщались с детьми и педагогами».

В ходе визита Владимир Путин выступил с речью, в которой напомнил о событиях 2008 года, когда в Китае произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни сотен людей.

«Россия тогда выступила с очень скромной инициативой, естественной для нас, для нашего народа – поддержать наших соседей и друзей. Мы пригласили тогда сюда в гости к нам ребят из пострадавших провинций – приехало около тысячи человек. Так завязалась дружба между детьми, юношами, девушками. Китайские друзья пригласили потом наших ребят с ответным визитом», – рассказал глава российского государства.

После «начали развиваться отношения в сфере образования, начали ездить друг к другу преподаватели», в ВДЦ начали проводить тематические встречи, «связанные с изучением языков обеих стран». Лагерь посещают «юные спортсмены, музыканты, представители молодежи, которые увлекаются культурой обеих стран».

Все это «стало хорошим началом для развития отношений между Россией и Китаем на такой естественной почве между молодыми людьми».

«Мне очень приятно, что и сейчас, оказывается, продолжается эта практика, и сейчас по 50 ребят приезжают из Китая и наши молодые люди из «Океана» тоже едут в Китай», – добавил Путин.

Глава государства заявил, что в будущем ВДЦ будет расширяться, уже строятся новые корпуса.

Он подчеркнул также, что «между Россией и Китаем в последние годы сложились уникальные отношения доверия, сотрудничества, взаимопонимания и решения общих задач».

Базилевский вручил Владимиру Путину толстовку с символикой детского центра, а педагоги подарили Си Цзиньпину его фотопортрет, сделанный десять лет назад во время посещения им лагеря.

В свою очередь китайская делегация подарила российскому лидеру картину из шелка, выполненную в честь российских спасателей, принявших участие в ликвидации последствий землетрясения в Китае.

Отмечается, что по случаю десятилетия этой смены в учреждении состоялась встреча педагогов и бывших воспитанников во время проведения ВЭФ, передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник Путин подарил Си Цзиньпину сбитень и пошутил на тему использования в расчетах нацвалют в ходе выставки «Улицы Дальнего Востока».

В среду президент России в неформальной обстановке пообщался с премьер-министром Японии Синдзо Абэ перед началом пленарной сессии ВЭФ и рассказал ему о прогулке с Си Цзиньпином.

Четвертый Восточный экономический форум проходит 11–13 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

В 2018 году в ВДЦ «Океан» побывали 222 ребенка из 9 стран мира. Всероссийские детские центры, такие как «Океан» – уникальные площадки, которыми Россия может гордиться. За последние годы они получили существенное развитие, стали частью инициированных президентом программ по выявлению, поддержке и развитию талантливых детей.

К таким талантам даже в самом раннем возрасте начинают присматриваться ведущие российские компании – например, с «Океаном» активно сотрудничают Роскосмос и Русгидро. Партнером «Океана» является и Дальневосточный федеральный университет, который рассчитывает, что в будущем именно эти дети станут его студентами.

В выставочном центре «Океана» в рамках фестиваля «В центре событий» проходит выставка активистов Российского движения школьников «Калейдоскоп твоих возможностей». Выставка доказывает, что подобные возможности доступны не только россиянам. Сегодня по всей стране в российских университетах обучается около 30 тысяч китайских студентов.

Российско-китайские связи постоянно укрепляется, особенно в научной сфере. Наши страны ведут совместные исследования, в том числе – на базе российских установок класса «мегасайенс», они-то и призваны стать еще одним шагом к научному прорыву. Китай уже превратился в одного из мировых лидеров технологического прогресса. К такому же статусу стремится и Россия. Владимир Путин поставил соответствующую задачу – стремиться к научному прорыву – перед всеми органами власти, всеми государственными НИИ, вузами и предприятиями.

Кроме того, стоит отметить, что Россия укрепляет отношения с Китаем и многими другими странами при сильнейшем давлении со стороны Запада, укрепляет в том числе за счет «народной дипломатии», о которой упоминал Путин. Примером таких усилий стал прошедший летом Чемпионат мира по футболу, а в прошлом году – Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Побывавшие в России молодые люди меньше подвержены западному информационному воздействию и больше доверяют собственным эмоциям, которых в России они получили с избытком.