Путина сделали почетным вожатым Всероссийского детского центра «Океан»

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12 сентября, среда  |  Последнее обновление — 17:17  |  vz.ru
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Настало ли время продавать доллары

Ждать ли доллар по 75Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Доллар скоро будет падать, поэтому настало время его продавать. По крайней мере, так считает министр экономического развития России. Чисто теоретически Максим Орешкин, скорее всего, прав. Главный для рубля фактор – цены на нефть – находится на высоком значении. И все же – стоит ли верить министру на слово? Подробности...
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Что ответит Япония на революционное предложение Путина

У Владимира Путина и Синдзо Абэ сложились доверительные личные отношенияФото: Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС
Президент России Владимир Путин предложил принять революционное решение по проблеме мирного договора с Японией и заключить его уже до конца 2018 года, отложив спор по Курилам. При этом в документе будут зафиксированы разногласия сторон по территориальному вопросу и намерение решить их мирным путем. Каковы шансы на то, что это действительно удастся осуществить? Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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По волнам европейской рукопожати немедленно пошла рябь

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
В наше смутное время не столь уж многие пытаются жить по чести и называть вещи своими именами. Каждый такой поступок сродни сенсации, которую стоит сохранить для потомков, пока не заплевали. Подробности...
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Убивали легко, много и чаще всего лотерейно

Дмитрий Ольшанский, публицист
Сто лет назад, в сентябре 1918 года, начался красный террор. Тогда в нем не было еще тоскливой неумолимости огромной государственной машины, а было спонтанное, хаотическое зверство. Всего сто лет назад. Почти вчера. А сегодня все тихо. Подробности...
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«Натовское православие» патриарха Варфоломея

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          Путина сделали почетным вожатым Всероссийского детского центра «Океан»

             12 сентября 2018, 15:20
          Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
          Текст: Наталья Ануфриева

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          Президент России Владимир Путин был принят в ряды вожатых Всероссийского детского центра (ВДЦ) «Океан» на побережье Уссурийского залива.

          В среду после Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили детский центр, где проходит фестиваль российско-китайской дружбы, передает ТАСС.

          «По поручению вожатского отряда «Исток» с огромным удовольствием принимаем вас в ряды вожатых ВДЦ «Океан», – сказал директор учреждения Андрей Базилевский.

          Пресс-служба Кремля сообщает, что лидеры двух стран «осмотрели территорию оздоровительного лагеря, побывали на концерте в рамках фестиваля российско-китайской дружбы и пообщались с детьми и педагогами».

          В ходе визита Владимир Путин выступил с речью, в которой напомнил о событиях 2008 года, когда в Китае произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни сотен людей.

          «Россия тогда выступила с очень скромной инициативой, естественной для нас, для нашего народа – поддержать наших соседей и друзей. Мы пригласили тогда сюда в гости к нам ребят из пострадавших провинций – приехало около тысячи человек. Так завязалась дружба между детьми, юношами, девушками. Китайские друзья пригласили потом наших ребят с ответным визитом», – рассказал глава российского государства.

          После «начали развиваться отношения в сфере образования, начали ездить друг к другу преподаватели», в ВДЦ начали проводить тематические встречи, «связанные с изучением языков обеих стран». Лагерь посещают «юные спортсмены, музыканты, представители молодежи, которые увлекаются культурой обеих стран».

          Все это «стало хорошим началом для развития отношений между Россией и Китаем на такой естественной почве между молодыми людьми».

          «Мне очень приятно, что и сейчас, оказывается, продолжается эта практика, и сейчас по 50 ребят приезжают из Китая и наши молодые люди из «Океана» тоже едут в Китай», – добавил Путин.

          Глава государства заявил, что в будущем ВДЦ будет расширяться, уже строятся новые корпуса.

          Он подчеркнул также, что «между Россией и Китаем в последние годы сложились уникальные отношения доверия, сотрудничества, взаимопонимания и решения общих задач».

          Базилевский вручил Владимиру Путину толстовку с символикой детского центра, а педагоги подарили Си Цзиньпину его фотопортрет, сделанный десять лет назад во время посещения им лагеря.

          В свою очередь китайская делегация подарила российскому лидеру картину из шелка, выполненную в честь российских спасателей, принявших участие в ликвидации последствий землетрясения в Китае.

          Отмечается, что по случаю десятилетия этой смены в учреждении состоялась встреча педагогов и бывших воспитанников во время проведения ВЭФ, передает РИА «Новости».

          Напомним, во вторник Путин подарил Си Цзиньпину сбитень и пошутил на тему использования в расчетах нацвалют в ходе выставки «Улицы Дальнего Востока».

          В среду президент России в неформальной обстановке пообщался с премьер-министром Японии Синдзо Абэ перед началом пленарной сессии ВЭФ и рассказал ему о прогулке с Си Цзиньпином.

          В процессе приготовления блинов Путин отметил мастерство Си в этом деле

          Четвертый Восточный экономический форум проходит 11–13 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

          В 2018 году в ВДЦ «Океан» побывали 222 ребенка из 9 стран мира. Всероссийские детские центры, такие как «Океан» – уникальные площадки, которыми Россия может гордиться. За последние годы они получили существенное развитие, стали частью инициированных президентом программ по выявлению, поддержке и развитию талантливых детей.

          К таким талантам даже в самом раннем возрасте начинают присматриваться ведущие российские компании – например, с «Океаном» активно сотрудничают Роскосмос и Русгидро. Партнером «Океана» является и Дальневосточный федеральный университет, который рассчитывает, что в будущем именно эти дети станут его студентами.

          В выставочном центре «Океана» в рамках фестиваля «В центре событий» проходит выставка активистов Российского движения школьников «Калейдоскоп твоих возможностей». Выставка доказывает, что подобные возможности доступны не только россиянам. Сегодня по всей стране в российских университетах обучается около 30 тысяч китайских студентов.

          Российско-китайские связи постоянно укрепляется, особенно в научной сфере. Наши страны ведут совместные исследования, в том числе – на базе российских установок класса «мегасайенс», они-то и призваны стать еще одним шагом к научному прорыву. Китай уже превратился в одного из мировых лидеров технологического прогресса. К такому же статусу стремится и Россия. Владимир Путин поставил соответствующую задачу – стремиться к научному прорыву – перед всеми органами власти, всеми государственными НИИ, вузами и предприятиями.

          Кроме того, стоит отметить, что Россия укрепляет отношения с Китаем и многими другими странами при сильнейшем давлении со стороны Запада, укрепляет в том числе за счет «народной дипломатии», о которой упоминал Путин. Примером таких усилий стал прошедший летом Чемпионат мира по футболу, а в прошлом году – Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Побывавшие в России молодые люди меньше  подвержены западному информационному воздействию и больше доверяют собственным эмоциям, которых в России они получили с избытком.


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