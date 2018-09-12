Украинский МИД объявил о гендерном аудите

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в министерстве готовы провести гендерный аудит.

Климкин заверил, что МИД проведет эту процедуру уже с 2019 года.

«Несколько лет назад невозможно было представить в МИД, чтобы женщина поехала в командировку в иностранное государство, родила за границей, не усложняя при этом работу диппредставительства... Мы первыми из государственных учреждений идем этим путем», – сказал Климкин, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, гендерный аудит является результатом «того, как мы видим это в дипломатической службе, и той ситуации, которая у нас есть».

Напомним, в ноябре 2015 года с пятой попытки Верховная рада Украины внесла поправку в Трудовой кодекс, которая запрещает дискриминацию при трудоустройстве по признаку сексуальной ориентации. В 2017 году Швеция согласилась профинансировать программу «Гендерное равенство в национальных реформах и установлении мира и безопасности на Украине», стоимость которой оценили в 5 млн евро.