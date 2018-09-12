Экс-депутата Бессонова осудили за драку с полицейскими

Кировский районный суд Ростова-на-Дону заочно признал экс-депутата Госдумы от КПРФ Владимира Бессонова виновным в избиении полицейских и приговорил к трем годам заключения.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Бессонову три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», – цитирует РИА «Новости» вердикт судьи.

Гособвинение требовало оправить Бессонова на три с половиной года в колонию общего режима. Защита просила оправдать его.

Бессонов был объявлен в розыск и заочно арестован в октябре 2015 года. Его обвиняют в том, что в декабре 2011 года в Ростове-на-Дону в ходе организованного им несогласованного митинга он вместе с другими участниками подрался с полицейскими, потребовавшими прекратить акцию.

В июле 2012 года Госдума лишила Бессонова иммунитета и дала согласие на возбуждение уголовного дела.

Сам Бессонов неоднократно отвергал обвинения в свой адрес.