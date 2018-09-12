Певца Кузьмина обокрали на 10 млн рублей

Неизвестные проникли в дом певца Владимира Кузьмина в Солнечногорске и, угрожая рабочему, похитили 10 млн рублей, сообщил источник.

Поступило сообщение, что неизвестные под угрозой физической расправы рабочему похитили из дома Кузьмина около 10 млн рублей, самого певца в момент ограбления не было дома, рассказал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

В подмосковном управлении МВД подтвердили факт кражи, но не назвали имя потерпевшего и сумму ущерба.

Полицейскими возбуждено уголовное дело о краже, начался розыск подозреваемых.

На прошлой неделе неизвестный влез в дом актрисы Анастасии Заворотнюк и похитил из ее сумки браслеты, серьги и кольцо из белого золота с бриллиантами на сумму около 1 млн рублей.