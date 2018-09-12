Россияне рассказали, с чем ассоциируют семью

Большинство россиян ассоциируют семью с любовью, детьми и домом, следует из данных опроса холдинга Ромир.

21,4% респондентов ассоциируют семью с любовью; 11,9% ответили, что для них это понятие связано с детьми, следует из данных опроса, опубликованных на сайте Ромира.

Ответ «супруги» дали только 6,3% опрошенных. Такое же количество россиян заявили, что у них семья ассоциируется с единством.

4,8% дали ответ «родные», по 4% пришлось на такие ассоциации, как «родители», «забота», «взаимопонимание».

Еще более 20% дали разные варианты ответа, каждый из которых находится в рамках статпогрешности - их объединили в категорию «Другое».

В опросе приняли участие 1 тыс. 500 респондентов старше 18 лет из всех типов населенных пунктов и всех федеральных округов России. Выборка репрезентирует взрослое население страны.

Ранее россияне рассказали, сколько детей им нужно для счастья.