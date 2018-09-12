«Новосибирскому маньяку» отменили пожизненный приговор

Верховный суд отменил пожизненный приговор бывшему милиционеру из Новосибирска Евгению Чуплинскому за убийство 19 женщин, хотя решение о его виновности остается в силе.

«Приговор отменили, направили на новое рассмотрение со стадии обсуждения последствий вердикта», – сказала РИА «Новости» прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Новосибирской области Анжелика Егорова.

По ее словам, обвинительный вердикт присяжных заседателей остался в силе. В ходе нового рассмотрения судья не будет оценивать степень доказанности вины, а будет исследовать только материалы о личности Чуплинского, заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы, и остальные документы, необходимые для определения наказания.

В марте Новосибирский областной суд приговорил к пожизненному заключению 52-летнего бывшего сотрудника МВД Евгения Чуплинского, признанного виновным в убийстве 19 женщин в период с 1998-го по 2005 год.

При этом гособвинитель не исключила, что количество его жертв может быть больше.

Чуплинский был задержан еще в конце апреля 2016 года.