Похищенного цыганкой в Омске ребенка нашли спустя 11 лет

Благодаря жительнице Волгограда удалось найти мальчика, который был похищен 11 лет назад из Омска у родной матери и проживал в Волгограде с «приемной» семьей.

Жительница Волгограда забила тревогу, когда 15-летний друг ее сына по кружку гитары Костя рассказал, что живет не со своими родителями. По словам мальчика, совсем маленьким его вывезли из Омска и запретили общаться с родной матерью, сообщает пресс-служба МВД.

Волгоградка обратилась в полицию. Правоохранительным органам удалось выяснить, что у мальчика нет никаких документов, он никогда не ходил в школу, не умеет ни читать, ни писать и не состоит на учете ни в одной больнице. Косте не позволяли посещать школу и больницы, чтобы скрыть его ото всех.

Выехав по месту жительства подростка, полиция узнала, что проживает мальчик с 50-летней цыганкой и двумя ее детьми. Женщина призналась, что похитила ребенка в Омске много лет назад.

По словам цыганки, мальчик родился от ее уже погибшего мужа, поэтому женщина решила, что имеет на него больше прав, чем биологическая мать. Также похитительница упомянула, что отдала за ребенка выкуп, пишет V1.

«Он родился от моего мужа, значит, родной мне по крови», – заявила женщина.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства и ищет родную мать Кости. Цыганку задержали, а подростка отвезли в больницу.