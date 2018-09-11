Российские пользователи пожаловались на сбои в работе «Яндекс.Почты»

В некоторых регионах России произошли сбои в работе сервиса «Яндекс.Почта», отмечает downdetector.ru.

Основной проблемой является невозможность зайти в почту. Также есть жалобы на то, что при попытке войти на сайт появляется ошибка, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные downdetector.ru.

О сбоях, в частности, заявили жители Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани.

В компании «Яндекс» отмеили, что у некоторых пользователей возникают трудности с доступом к почте. «Lite-версия сервиса работает в обычном режиме, советуем пользоваться сейчас легкой версией. Наши сотрудники уже работают над тем, чтобы восстановить привычную работу сервиса как можно скорее», – отметили в компании.

В июне пользователи из России уже сообщали о перебоях в работе почтового сервиса «Яндекса».