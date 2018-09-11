На Украине обнаружили холеру

Случай заболевания холерой зафиксировали в городе Бердянск Запорожской области Украины, сообщает пресс-служба областного лабораторного центра минздрава страны.

«Холерный вибрион» был выделен «от больного острым гастроэнтероколитом в Бердянске». Отмечается, что заболевший находился на отдыхе, передает РИА «Новости».

По месту временного проживания больного взяты пробы питьевой воды и сточных вод, обследованы еще шесть человек. Специалисты также взяли пробы креветок, которые продавали на пляже, и четыре пробы морской воды.

В результате холерные вибрионы не были выявлены, все пробы отрицательные.

Холера является острым инфекционным заболеванием, которое характеризуется многократным жидким стулом и рвотой, что приводит к обезвоживанию организма.

Ранее сообщалось о неблагополучной ситуации по холере в Азовском море возле Мариуполя.