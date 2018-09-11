На Украине обнаружили холеру

Взгляд
11 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 13:54  |  vz.ru
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Как вернуть население на Дальний Восток

Люди продолжают уезжать с Дальнего ВостокаФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Владимир Путин потребовал решить главную проблему Дальнего Востока – продолжающийся отток населения. За последние 25 лет регион покинули миллионы людей. Почему население убегает с Дальнего Востока и с помощью каких мер можно было бы обратить эту тенденцию вспять? Подробности...
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США резко подняли ставки в сирийской войне нервов

В случае нанесения американцами удара по Сирии он, скорее всего, окажется более масштабным, чем предыдущиеФото: Kai Pfaffenbach/Reuters
События в Сирии грозят принять крутой оборот буквально в любую минуту. Вопрос в том, что произойдет раньше – прорыв сирийской армии в Идлибе или применение химоружия, что станет предлогом для военного удара США. В самих США уже договорились до того, что целью в последнем случае рискуют стать не только сирийские, но и российские объекты. Так ли это?  Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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«Натовское православие» патриарха Варфоломея

Егор Холмогоров, Публицист
Назначение Константинопольским патриархатом на Украину двух своих экзархов может иметь далекоидущие последствия для всего православного мира. Собственно, сам этот мир рискует прекратить свое существование. Подробности...
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Стол, свинья и современное искусство

Антон Крылов, журналист
Заставлять известную актрису залезать на стол в библиотеке – позорно. Но еще позорнее не суметь придумать ничего нового, повторяя даже не Рианну, а булгаковский фельетон столетней давности. Подробности...
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Почему дети Навального выбирают Путина?

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
По-человечески, по-отцовски Алексея очень жаль. Бунтует дочь, не признает отцовского авторитета и ценностей. Трагедия отцов и детей не щадит даже самых прогрессивных. Вот и Навального раздавила. Подробности...
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

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        • Никак не сказываются

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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

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          На Украине обнаружили холеру

          11 сентября 2018, 12:27

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Случай заболевания холерой зафиксировали в городе Бердянск Запорожской области Украины, сообщает пресс-служба областного лабораторного центра минздрава страны.

          «Холерный вибрион» был выделен «от больного острым гастроэнтероколитом в Бердянске». Отмечается, что заболевший находился на отдыхе, передает РИА «Новости».

          По месту временного проживания больного взяты пробы питьевой воды и сточных вод, обследованы еще шесть человек. Специалисты также взяли пробы креветок, которые продавали на пляже, и четыре пробы морской воды.

          В результате холерные вибрионы не были выявлены, все пробы отрицательные.

          Холера является острым инфекционным заболеванием, которое характеризуется многократным жидким стулом и рвотой, что приводит к обезвоживанию организма. 

          Ранее сообщалось о неблагополучной ситуации по холере в Азовском море возле Мариуполя.


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