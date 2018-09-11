Россияне оценили способность властей защитить их от терроризма

Большинство россиян – 85% – считают, что власти страны смогут оградить население от возможных террористических атак, свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ.

«На фоне постепенного восстановления контроля правительства Сирии над территорией страны и уничтожения бандформирований исламистов выросла уверенность россиян в защищенности от террористической угрозы», – говорится в сообщении ВЦИОМ.

По данным центра, страхи, связанные с террористической угрозой, в обществе достигли исторического минимума: соответствующий индекс снизился до 34 п., тогда как обычно колеблется в пределах 37-55 п. Страх стать жертвой теракта выражают 56% россиян (в 2017 году – 66%), а главным источником угрозы называют запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ* и США (по 17%).

Большинство (80%) россиян полагают, что президент Владимир Путин уделяет достаточно внимания борьбе с терроризмом. О слишком большом внимании к этой проблеме заявили 9% опрошенных, о слишком маленьком – 6%.

В 2017 году 38% граждан считали реальной угрозу военного нападения на Россию и называли в качестве потенциальных агрессоров США и Украину.

В 2016 году почти 80% россиян считали, что руководство страны сможет оградить население от террористической угрозы.