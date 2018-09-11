Грузия назвала украинских борцов с киберугрозами «лучшими в Европе»

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария пригласил украинских борцов с киберугрозами в свою страну, чтобы перенять их опыт, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Департамент МВД Украины по борьбе с киберпреступностью является лучшим в Европе. Мы хотим, чтобы ваши офицеры передали свой опыт грузинским коллегам», – заявил он по итогам визита в Киев, сообщили в МВД Грузии.

Глава МВД Грузии и его украинский коллега Арсен Аваков договорились усилить совместную борьбу с организованной преступностью и криминальными авторитетами. Для этого будет создана совместная рабочая группа. Достигнута договоренность об интенсивном обмене оперативной информацией.